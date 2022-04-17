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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Клермон
Метц - Клермон: обзор матча 17 апреля 2022
Метц
17.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Клермон
24'
Н. де Превилль
37'
Ж. Доссу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Клермон
86'
Замена
Ж. Альбер
️️️️
А. Менди
84'
Желтая карточка
Ф. Ожье
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
Б. Траоре
79'
75'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Ж. Доссу
Желтая карточка
Д. Бронн
72'
Замена
Л. Мафута
️️️️
Н. де Превилль
70'
68'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
С. Хауи
68'
Замена
М. Байо
️️️️
Г. Кюи
Замена
П. Яд
️️️️
К. Н'Дорам
46'
45'
+2
Замена
У. Джоко
️️️️
А. Десма
Красная карточка
И. Ньян
40'
37'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Доссу
Пас отдал
Г. Кюи
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
Пас отдал
П. Сарр
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ЦП
20
Жодель Доссу
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Луи Мафута
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
4-1-3-2
90
Окиджа
3
Делен
6
Бронн
4
Куяте
10
Амаду
96
Н'Дорам
12
Траоре
17
Пажо
29
Сарр
12
де Превилль
7
Ньян
4-2-1-2-1
16
Десма
80
Зедадка
6
Биллонг
21
Ожье
29
Менди
99
Самед
25
Гастьен
6
Маньин
20
Доссу
10
Хауи
99
Кюи
96
Н'Дорам
37
Яд
37
Яд
96
Н'Дорам
12
Траоре
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
12
Траоре
12
де Превилль
14
Мафута
14
Мафута
12
де Превилль
16
Десма
12
Джоко
12
Джоко
16
Десма
29
Менди
17
Альбер
17
Альбер
29
Менди
10
Хауи
26
Аллевина
26
Аллевина
10
Хауи
99
Кюи
18
Байо
18
Байо
99
Кюи
20
Доссу
7
Да Кунья
7
Да Кунья
20
Доссу
Остались в запасе
Метц
Клермон
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
6
Карим Мохамед
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Остались в запасе
6
Карим Мохамед
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Метц - Клермон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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