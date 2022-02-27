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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Нант
Метц - Нант: обзор матча 27 февраля 2022
Метц
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Нант
Красная карточка
В. Пажо
86'
81'
Замена
К. Кулибали
️️️️
В. Сиприен
81'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Ш. Траоре
73'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Л. Бляс
72'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Л. Мафута
63'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Ф. Булайя
63'
62'
Замена
М. Коко
️️️️
О. Букари
Желтая карточка
И. Амаду
59'
51'
Желтая карточка
Ш. Траоре
40'
Желтая карточка
В. Сиприен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Каяр
6
Бронн
4
Куяте
21
Жемерсон
5
Канде
10
Амаду
3
Делен
29
Сарр
17
Пажо
37
Булайя
14
Мафута
3-3-1-2-1
40
Лафон
14
Корчиа
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
22
Траоре
25
Сиприен
14
Букари
10
Бляс
9
Муани
37
Булайя
11
Нгетт
11
Нгетт
37
Булайя
14
Мафута
12
де Превилль
12
де Превилль
14
Мафута
22
Траоре
8
Мутуссами
8
Мутуссами
22
Траоре
9
Муани
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
9
Муани
10
Бляс
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Бляс
14
Букари
97
Коко
97
Коко
14
Букари
25
Сиприен
17
Кулибали
17
Кулибали
25
Сиприен
Остались в запасе
Метц
Нант
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Метц - Нант
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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