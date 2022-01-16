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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Метц
Реймс - Метц: обзор матча 16 января 2022
Реймс
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Метц
61'
И. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Метц
88'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
О. Нгетт
Желтая карточка
П. Райкович
85'
83'
Желтая карточка
И. Ньян
Желтая карточка
Т. Фоке
80'
76'
Замена
Ш. Сабали
️️️️
А. Басси
Замена
К. Думбия
️️️️
И. Кеббаль
74'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Н. Филипп Коффи
74'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Э. Гравийон
68'
61'
ГОЛ! 0:1!
И. Ньян
Пас отдал
Т. Делен
Желтая карточка
Д. Лопи
50'
46'
Замена
Л. Лакруа
️️️️
Ж. Кана-Бийик
Замена
А. Флипс
️️️️
Й. Каюсте
46'
45'
Желтая карточка
В. Пажо
28'
Желтая карточка
С. Ниакате
Желтая карточка
Б. Локо
24'
19'
Желтая карточка
Т. Делен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
37
Папа Яд
ЛЗ
27
Амаду Мбенг
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
3
Тома Делен
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
23
Ленни Лакруа
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Райкович
5
Абдельхамид
55
Гравийон
4
Фас
2
Локо
2
Каюсте
30
Лопи
25
Фоке
5
Аделин
10
Кеббаль
19
Коффи
3-2-2-2-1
16
Каяр
27
Мбенг
27
Кана-Бийик
4
Ниакате
3
Делен
37
Яд
17
Пажо
12
Траоре
10
Басси
11
Нгетт
7
Ньян
10
Кеббаль
11
Думбия
11
Думбия
10
Кеббаль
55
Гравийон
11
Мбюкю
11
Мбюкю
55
Гравийон
2
Каюсте
70
Флипс
70
Флипс
2
Каюсте
19
Коффи
10
Хорнби
10
Хорнби
19
Коффи
10
Басси
7
Сабали
7
Сабали
10
Басси
11
Нгетт
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
11
Нгетт
27
Кана-Бийик
23
Лакруа
23
Лакруа
27
Кана-Бийик
Остались в запасе
Реймс
Метц
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
40
Усман Ба
ВР
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Реймс - Метц
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Огюст Делоне
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