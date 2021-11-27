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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Метц
Ницца - Метц: обзор матча 27 ноября 2021
Ницца
27.11.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Метц
31'
Ф. Сентонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Метц
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Ж. Лотомба
87'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Д. Клюйверт
81'
81'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Жозеф
81'
Замена
М. Гуйе
️️️️
Н. де Превилль
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Лемина
74'
Замена
К. Тюрам
️️️️
П. Росарио
74'
Замена
К. Дольберг
️️️️
К. Стенгс
74'
74'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
И. Ньян
64'
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Нгетт
Желтая карточка
К. Стенгс
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сентонс
Пас отдал
Н. де Превилль
Желтая карточка
А. Делор
21'
16'
Желтая карточка
Жемерсон
4'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Амин Басси
АП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
3
Лотомба
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
19
Клюйверт
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
3-4-1-2
90
Окиджа
4
Куяте
21
Жемерсон
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
96
Н'Дорам
3
Делен
11
Нгетт
12
де Превилль
7
Ньян
99
Лемина
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
99
Лемина
13
Росарио
19
Тюрам
19
Тюрам
13
Росарио
3
Лотомба
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
3
Лотомба
19
Клюйверт
7
Да Кунья
7
Да Кунья
19
Клюйверт
14
Стенгс
9
Дольберг
9
Дольберг
14
Стенгс
Жозеф
12
Траоре
12
Траоре
Жозеф
11
Нгетт
29
Сарр
29
Сарр
11
Нгетт
12
де Превилль
26
Гуйе
26
Гуйе
12
де Превилль
7
Ньян
75
Жозеф
75
Жозеф
7
Ньян
Остались в запасе
Ницца
Метц
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ницца - Метц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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