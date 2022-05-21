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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Метц
ПСЖ - Метц: обзор матча 21 мая 2022
ПСЖ
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
5 : 0
Завершен
Метц
25'
К. Мбаппе
28'
К. Мбаппе
31'
Неймар
50'
К. Мбаппе
67'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Метц
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Хакими
84'
Замена
А. Летеллье
️️️️
К. Навас
83'
Замена
И. Гуйе
️️️️
М. Верратти
79'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Неймар
79'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
75'
Желтая карточка
Неймар
72'
71'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
Ф. Булайя
71'
Замена
Л. Мафута
️️️️
Д. Ламкель Зе
ГОЛ! 5:0!
А. Ди Мария
67'
58'
Вторая желтая
Б. Траоре
56'
Замена
А. Мбенг
️️️️
У. Микельбренси
56'
Замена
С. Ниакате
️️️️
Ж. Кана-Бийик
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
50'
ГОЛ! 3:0!
Неймар
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
25'
23'
Желтая карточка
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Луи Мафута
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
3
Кимпембе
5
Маркиньос
93
Рамос
2
Хакими
2
Перейра
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
3-2-3-2
16
Каяр
6
Бронн
4
Куяте
27
Кана-Бийик
25
Микельбренси
5
Канде
17
Пажо
12
Траоре
29
Сарр
37
Булайя
60
Ламкель Зе
1
Навас
30
Летеллье
30
Летеллье
1
Навас
2
Хакими
6
Керер
6
Керер
2
Хакими
6
Верратти
5
Гуйе
5
Гуйе
6
Верратти
10
Неймар
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Неймар
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
27
Кана-Бийик
4
Ниакате
4
Ниакате
27
Кана-Бийик
25
Микельбренси
27
Мбенг
27
Мбенг
25
Микельбренси
60
Ламкель Зе
14
Мафута
14
Мафута
60
Ламкель Зе
37
Булайя
75
Жозеф
75
Жозеф
37
Булайя
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
7
Хави Симонс
ПВ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
90
Александр Окиджа
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Эдуар Мишу
АП
Остались в запасе
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
90
Александр Окиджа
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча ПСЖ - Метц
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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