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Кейптаун Сити
Киган Долли
Статистика
€ 1 млн
Киган Долли - статистика
Кейптаун Сити
22 января 1993 (33), Йоханнесбург
#20 | Полузащитник
173 см
ЮАР
Статистика
Статистика по турнирам
ЮАР. Премьершип 2025/2026
ЮАР. Премьершип 2024/2025
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 0
16.05.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2 : 3
09.05.2021
Монпелье
71' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 2
02.05.2021
Сент-Этьен
64' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 1
16.04.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3 : 3
10.04.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
04.04.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3 : 1
21.03.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 1
03.03.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0 : 0
28.02.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 1
21.02.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1 : 2
13.02.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4 : 2
07.02.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1 : 1
03.02.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
30.01.2021
Ланс
1' - 63'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4 : 0
22.01.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1 : 1
09.01.2021
Нант
80' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3 : 1
06.01.2021
Монпелье
46' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2 : 3
23.12.2020
Лилль
73' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 2
20.12.2020
Монпелье
1' - 65'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 2
16.12.2020
Метц
90' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 3
12.12.2020
Монпелье
80' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
05.12.2020
ПСЖ
63' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0 : 1
29.11.2020
Монпелье
78' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4 : 3
22.11.2020
Страсбур
82' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 2
07.11.2020
Монпелье
74' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0 : 1
01.11.2020
Монпелье
1' - 69'
68'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 4
25.10.2020
Реймс
60' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1 : 1
18.10.2020
Монпелье
73' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 1
04.10.2020
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Монпелье
4 : 1
20.09.2020
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 1
15.09.2020
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3 : 1
12.09.2020
Ницца
85' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 1
29.08.2020
Монпелье
88' - 90'
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