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Хоакин Ларривей
Статистика
Хоакин Ларривей - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1984 (42), Гуалегуайчу
#11 | Нападающий
185 см | 82 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
35
11
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
3 : 2
23.05.2015
Эспаньол
1' - 22'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 1
17.05.2015
Сельта
1' - 86'
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
2 : 2
04.05.2015
Сельта
1' - 72'
54'
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 0
29.04.2015
Малага
80' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 4
26.04.2015
Реал
1' - 72'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
19.04.2015
Сельта
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
6 : 1
11.04.2015
Райо Вальекано
1' - 75'
6, 37'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 1
08.04.2015
Сельта
81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 1
05.04.2015
Барселона
1' - 70'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0 : 1
21.03.2015
Сельта
1' - 78'
30'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1 : 2
14.03.2015
Атлетик
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
4 : 1
08.03.2015
Сельта
82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
02.03.2015
Эльче
85' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
0 : 2
21.02.2015
Сельта
73' - 90'
82'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
15.02.2015
Атлетико
1' - 76'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
07.02.2015
Сельта
1' - 80'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 0
31.01.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
85' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
17.01.2015
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
19.12.2014
Альмерия
82' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
1 : 0
13.12.2014
Сельта
85' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 0
06.12.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 1
29.11.2014
Эйбар
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.11.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 1
01.11.2014
Сельта
1' - 75'
56'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
3 : 0
24.10.2014
Леванте
1' - 84'
27, 83'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
18.10.2014
Сельта
1' - 81'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 3
05.10.2014
Вильярреал
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
0 : 1
26.09.2014
Сельта
74' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
23.09.2014
Депортиво
1' - 90'
72'
4'
73'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2 : 2
20.09.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 2
13.09.2014
Реал Сосьедад
1' - 83'
48'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1 : 1
30.08.2014
Сельта
1' - 78'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
1' - 90'
70'
20'
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