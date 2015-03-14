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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 14 марта 2015
Сельта
14.03.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
64'
Х. Ларривей
17'
А. Адурис (П)
32'
М. Сан Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Г. Кабрал
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Сусаета
87'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
У. Мальо
86'
85'
Вторая желтая
М. Сан Хосе
64'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Гомес
ГОЛ! 1:2!
Х. Ларривей
Пас отдал
Ф. Орельяна
64'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Лопес
59'
55'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
А. Адурис
43'
Желтая карточка
О. де Маркос
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Сан Хосе
27'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Ф. Орельяна
23'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
20'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Адурис
Желтая карточка
А. Фернандес
16'
15'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
7
Крон-Дели
14
Лопес
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
3-2-1-1-3
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
9
Уильямс
22
Мальо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
22
Мальо
22
Кабрал
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Кабрал
14
Лопес
77
Мина
77
Мина
14
Лопес
11
Гомес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
11
Гомес
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
20
Адурис
9
Фернандес
9
Фернандес
20
Адурис
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Балаидос
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