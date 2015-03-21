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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 21 марта 2015
Леванте
21.03.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
86'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
90'
+1
Желтая карточка
Х. Кастро
90'
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Крон-Дели
86'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Нолито
82'
Желтая карточка
У. Мальо
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Р. Гарсия
82'
78'
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
74'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Мина
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Ж. Ксуметра
66'
Замена
Х. Мари
️️️️
П. Диоп
56'
Желтая карточка
П. Диоп
45'
Желтая карточка
Д. Баррал
39'
Желтая карточка
А. Гарсия
38'
30'
Желтая карточка
Х. Ларривей
Желтая карточка
Р. Гарсия
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
5
Калу Уче
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Рамис
4
Наварро
18
Диоп
23
Симао
17
Ксуметра
14
Гарсия
18
Баррал
25
Моралес
5
Уче
4-2-1-3
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
77
Мина
11
Ларривей
18
Диоп
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Диоп
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
14
Гарсия
9
Мартинс
9
Мартинс
14
Гарсия
7
Крон-Дели
22
Радойя
22
Радойя
7
Крон-Дели
77
Мина
19
Эрнандес
19
Эрнандес
77
Мина
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
Остались в запасе
Леванте
Сельта
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Леванте - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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