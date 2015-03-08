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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 08 марта 2015
Вильярреал
08.03.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
4 : 1
Завершен
Сельта
41'
Д. Дос Сантос
45+1'
М. Мусаккио
73'
Л. Вьетто
84'
Ж. Морено
50'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
ГОЛ! 4:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Т. Пина
84'
82'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
77'
Желтая карточка
А. Фонтас
75'
Желтая карточка
Нолито
ГОЛ! 3:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
Т. Пина
73'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Кэмпбелл
72'
71'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
У. Мальо
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Гомес
61'
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Фернандес
Пас отдал
Нолито
46'
Замена
А. Лопес
️️️️
С. Гомес
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Мусаккио
Пас отдал
М. Гомес
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Ж. Морено
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-2-1-3
1
Асенхо
24
Коста
2
Рукавина
37
Мусаккио
5
Дорадо
17
Пина
26
Маркос
16
Гомес
10
Кэмпбелл
7
Морено
10
Дос Сантос
3-2-1-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
21
Гомес
22
Мальо
17
Кастро
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
10
Кэмпбелл
2
Гаспар
2
Гаспар
10
Кэмпбелл
16
Гомес
90
Черышев
90
Черышев
16
Гомес
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
22
Мальо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
22
Мальо
21
Гомес
14
Лопес
14
Лопес
21
Гомес
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
12
Хуан Карлос
ВР
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Вильярреал - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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