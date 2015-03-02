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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эльче
Сельта - Эльче: обзор матча 02 марта 2015
Сельта
02.03.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
61'
М. Крон-Дели
87'
Д. Ломбан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эльче
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Н. Радойя
89'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ломбан
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
85'
Желтая карточка
А. Лопес
83'
Замена
А. Лопес
️️️️
Ф. Орельяна
77'
71'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Ньигес
Желтая карточка
Г. Кабрал
69'
68'
Замена
К. Эррера
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
А. Фонтас
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Крон-Дели
Пас отдал
Х. Кастро
61'
57'
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
У. Мальо
41'
22'
Желтая карточка
Х. Анхель Алонсо
Желтая карточка
Н. Радойя
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
37
Моха Траоре
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Радойя
17
Кастро
22
Мальо
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
3-1-3-3
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
5
Сисма
14
Анхель Алонсо
76
Файр
8
Гонсалес
7
Ньигес
10
Коро
8
Пашалич
8
Родригес
22
Радойя
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Радойя
14
Орельяна
14
Лопес
14
Лопес
14
Орельяна
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
7
Ньигес
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Ньигес
8
Пашалич
17
Эррера
17
Эррера
8
Пашалич
Остались в запасе
Сельта
Эльче
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
37
Моха Траоре
ЦФ
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
37
Моха Траоре
ЦФ
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Сельта - Эльче
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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