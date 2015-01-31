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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Кордоба
Сельта - Кордоба: обзор матча 31 января 2015
Сельта
31.01.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кордоба
56'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Кордоба
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Фернандес
90'
+1
84'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Н. Радойя
️️️️
Ф. Орельяна
79'
78'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Дэйвид
Замена
А. Лопес
️️️️
С. Мина
68'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
С. Мина
56'
51'
Желтая карточка
Бебе
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
Элдон
42'
Желтая карточка
Элдон
Желтая карточка
С. Мина
41'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
15
Дэйвид
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
31
Саму
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
39
Хосе Агульо
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
4-2-1-3
1
Альварес
21
Планас
3
Фонтас
22
Кабрал
21
Гомес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
77
Мина
11
Ларривей
3
Нолито
4-1-1-1-3
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
2
Пантич
15
Креспо
16
Эдимар
7
Росси
15
Дэйвид
12
Бебе
10
Элдон
9
Гилас
7
Андоне
14
Орельяна
22
Радойя
22
Радойя
14
Орельяна
77
Мина
14
Лопес
14
Лопес
77
Мина
17
Фернандес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Фернандес
15
Дэйвид
10
Гарсия
10
Гарсия
15
Дэйвид
10
Элдон
23
Гомес
23
Гомес
10
Элдон
Остались в запасе
Сельта
Кордоба
10
Тео Бонгонда
ПВ
31
Саму
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
39
Хосе Агульо
ЦП
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
31
Саму
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
39
Хосе Агульо
ЦП
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Сельта - Кордоба
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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