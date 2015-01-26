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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 26 января 2015
Хетафе
26.01.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
19'
А. Васкес
85'
П. Сарабия
15'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
Замена
А. Фелип
️️️️
Д. Кастро
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Фернандес
89'
Желтая карточка
С. Гомес
86'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Н. Радойя
85'
Желтая карточка
Х. Кастро
85'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
ГОЛ! 2:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Саммир
85'
Желтая карточка
С. Эскудеро
81'
Пенальти не реализован!
Д. Кастро
78'
77'
Желтая карточка
Н. Радойя
Замена
П. Леон
️️️️
Ф. Инестроза
70'
68'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Орельяна
49'
Желтая карточка
К. Планас
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Р. Лаго
46'
Желтая карточка
Алексис
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Васкес
Пас отдал
П. Сарабия
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Хетафе
32
Анхель Гальван
ВР
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
11
Пере Милья
ЛВ
36
Алехандро Фелип
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Иви
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
3
Лаго
4
Алексис
5
Налдо
2
Арройо
8
Инестроза
19
Саммир
22
Родригес
17
Кастро
7
Сарабия
9
Васкес
3-2-2-1-2
1
Альварес
21
Гомес
21
Планас
22
Радойя
22
Кабрал
17
Кастро
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
19
Шарлес
3
Нолито
17
Кастро
36
Фелип
36
Фелип
17
Кастро
3
Лаго
18
Эскудеро
18
Эскудеро
3
Лаго
8
Инестроза
14
Леон
14
Леон
8
Инестроза
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Бонгонда
22
Радойя
14
Орельяна
77
Мина
77
Мина
14
Орельяна
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
11
Пере Милья
ЛВ
32
Анхель Гальван
ВР
55
Жонатан Лопес
ВР
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
32
Анхель Гальван
ВР
55
Жонатан Лопес
ВР
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Хетафе - Сельта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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