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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сельта
Малага - Сельта: обзор матча 13 декабря 2014
Малага
13.12.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
21'
Саму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сельта
Желтая карточка
Саму
90'
Желтая карточка
Ресио
86'
85'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
У. Мальо
Замена
А. Бока
️️️️
Саму
83'
Замена
Ресио
️️️️
Дуда
68'
65'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Орельяна
65'
Замена
А. Лопес
️️️️
П. Эрнандес
64'
Желтая карточка
А. Фернандес
55'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
И. Камачо
52'
Замена
М. Торрес
️️️️
Велигтон
48'
Желтая карточка
Велигтон
47'
42'
Желтая карточка
Шарлес
30'
Желтая карточка
А. Фонтас
Желтая карточка
Р. Росалес
24'
ГОЛ! 1:0!
Саму
Пас отдал
Р. Санта Крус
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
2
Ангелери
3
Велигтон
5
Антунеш
16
Росалес
4
Камачо
14
Саму
10
Дардер
17
Дуда
70
Кастильехо
24
Санта Крус
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
3
Фонтас
17
Кастро
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
19
Шарлес
77
Мина
14
Саму
15
Бока
15
Бока
14
Саму
3
Велигтон
23
Торрес
23
Торрес
3
Велигтон
17
Дуда
36
Ресио
36
Ресио
17
Дуда
19
Эрнандес
14
Лопес
14
Лопес
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
3
Нолито
14
Орельяна
22
Мальо
11
Ларривей
11
Ларривей
22
Мальо
Остались в запасе
Малага
Сельта
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Малага - Сельта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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