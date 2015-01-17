Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 17 января 2015
Эспаньол
17.01.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
90'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
Замена
В. Санчес
️️️️
С. Гарсия
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
90'
85'
Желтая карточка
Нолито
85'
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Крон-Дели
82'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Стуани
77'
Желтая карточка
А. Гонсалес
73'
Замена
П. Монтанье
️️️️
С. Севилья
70'
61'
Желтая карточка
А. Фонтас
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
58'
Желтая карточка
А. Арбилья
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Абрахам
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
23
Арбилья
27
Гонсалес
8
Севилья
87
Каньяс
10
Абрахам
17
Васкес
9
Гарсия
7
Стуани
4-3-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Радойя
17
Кастро
7
Крон-Дели
17
Фернандес
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
8
Севилья
18
Монтанье
18
Монтанье
8
Севилья
9
Гарсия
4
Санчес
4
Санчес
9
Гарсия
7
Стуани
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Стуани
7
Крон-Дели
21
Гомес
21
Гомес
7
Крон-Дели
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эспаньол - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Сельта
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+