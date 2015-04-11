Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 11 апреля 2015
Сельта
11.04.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
6 : 1
Завершен
Райо Вальекано
6'
Х. Ларривей
21'
С. Мина
37'
Х. Ларривей
40'
С. Мина
51'
С. Мина
56'
С. Мина
1'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Райо Вальекано
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
75'
74'
Замена
Мику
️️️️
Г. Какута
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
С. Мина
71'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Фернандес
62'
ГОЛ! 6:1!
С. Мина
Пас отдал
Нолито
56'
ГОЛ! 5:1!
С. Мина
Пас отдал
Ф. Орельяна
51'
ГОЛ! 4:1!
С. Мина
Пас отдал
М. Крон-Дели
40'
38'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
ГОЛ! 3:1!
Х. Ларривей
37'
28'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
А. Ба
27'
Замена
Тито
️️️️
Лика
Желтая карточка
А. Фернандес
23'
ГОЛ! 2:1!
С. Мина
Пас отдал
Нолито
21'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Нолито
6'
1'
ГОЛ! 0:1!
Манушу
Пас отдал
А. Эмбарба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
7
Лика
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
4-2-1-3
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
11
Ларривей
77
Мина
3
Нолито
3-3-2-2
25
Тоньо
83
Зе Каштру
4
Амайя
30
Ба
7
Лика
19
Санчес
10
Трасоррас
23
Эмбарба
5
Какута
19
Буэно
9
Манушу
77
Мина
10
Бонгонда
10
Бонгонда
77
Мина
17
Фернандес
14
Лопес
14
Лопес
17
Фернандес
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
30
Ба
22
Мартинес
22
Мартинес
30
Ба
7
Лика
2
Тито
2
Тито
7
Лика
5
Какута
20
Мику
20
Мику
5
Какута
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
20
Хавьер Акино
ПП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Райо Вальекано
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+