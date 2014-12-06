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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 06 декабря 2014
Реал
06.12.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
34'
К. Роналду (П)
64'
К. Роналду
80'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
Желтая карточка
А. Ильярраменди
86'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Роналду
84'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
80'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
К. Бензема
79'
Желтая карточка
А. Арбелоа
78'
76'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Карвахаль
75'
72'
Замена
С. Гомес
️️️️
Г. Кабрал
70'
Травма
Г. Кабрал
67'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Ф. Орельяна
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
64'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Х. Родригес
53'
Травма
Х. Родригес
53'
Желтая карточка
Х. Родригес
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
34'
33'
Желтая карточка
Нолито
32'
Желтая карточка
Х. Кастро
11'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
(К)
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ОП
22
Неманья Радойя
ОП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
7
Крон-Дели
22
Радойя
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
9
Бензема
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
9
Бензема
23
Родригес
5
Арбелоа
5
Арбелоа
23
Родригес
7
Роналду
14
Чичарито
14
Чичарито
7
Роналду
22
Кабрал
21
Гомес
21
Гомес
22
Кабрал
14
Орельяна
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Орельяна
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал - Сельта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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