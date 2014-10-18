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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 18 октября 2014
Атлетик
18.10.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
6'
А. Адурис (П)
73'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
Желтая карточка
А. Итурраспе
88'
81'
Замена
Б. Фернандес
️️️️
Х. Ларривей
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Рико
81'
78'
Желтая карточка
Шарлес
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Ираола
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
71'
Замена
Шарлес
️️️️
А. Лопес
65'
Желтая карточка
К. Планас
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
64'
Желтая карточка
А. Ираола
62'
60'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
М. Крон-Дели
Желтая карточка
И. Муньяин
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Ляпорт
51
Ираола
18
Гурпеги
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
3-2-2-1-2
1
Альварес
21
Планас
22
Радойя
21
Гомес
22
Мальо
22
Кабрал
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
51
Ираола
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
51
Ираола
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
17
Рико
23
Токеро
23
Токеро
17
Рико
11
Ларривей
28
Фернандес
28
Фернандес
11
Ларривей
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
14
Лопес
19
Шарлес
19
Шарлес
14
Лопес
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетик - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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