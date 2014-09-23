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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Депортиво
Сельта - Депортиво: обзор матча 23 сентября 2014
Сельта
23.09.2014, вторник, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
4'
Нолито
72'
Х. Ларривей
55'
И. Куэнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Депортиво
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Крон-Дели
90'
89'
Пенальти не реализован!
Х. Медуньянин
85'
Замена
Точе
️️️️
Л. Фаринья
Замена
Х. Кастро
️️️️
Нолито
84'
79'
Желтая карточка
Сидней
Желтая карточка
Ф. Орельяна
79'
78'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Лауре
76'
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
Х. Ларривей
73'
ГОЛ! 2:1!
Х. Ларривей
72'
71'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
И. Куэнка
69'
Желтая карточка
Луизиньо
Замена
А. Фернандес
️️️️
А. Лопес
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
И. Куэнка
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
А. Фонтас
42'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Х. Ларривей
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Радойя
3
Фонтас
21
Планас
22
Кабрал
22
Мальо
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
11
Ларривей
3
Нолито
4-4-2
1
Люкс
15
Лауре
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
6
Медуньянин
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
11
Фаринья
7
Куэнка
9
Поштига
3
Нолито
17
Кастро
17
Кастро
3
Нолито
7
Крон-Дели
21
Гомес
21
Гомес
7
Крон-Дели
14
Лопес
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Лопес
11
Фаринья
9
Точе
9
Точе
11
Фаринья
15
Лауре
6
Родригес
6
Родригес
15
Лауре
7
Куэнка
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
Остались в запасе
Сельта
Депортиво
36
Рубен Бланко
ВР
19
Пабло Эрнандес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
31
Фабри
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
19
Пабло Эрнандес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Сельта - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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