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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Альмерия
Сельта - Альмерия: обзор матча 19 декабря 2014
Сельта
19.12.2014, пятница, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Альмерия
17'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Альмерия
90'
+5
Желтая карточка
С. Дюбарбье
90'
+5
Замена
Кике
️️️️
Корона
Желтая карточка
Ф. Орельяна
90'
+4
Желтая карточка
А. Фонтас
90'
+4
88'
Желтая карточка
Хулиан
85'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
Э. Мендес
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
82'
76'
Замена
Тьеви
️️️️
Д. Зонго
Пенальти не реализован!
Нолито
72'
Замена
Нолито
️️️️
С. Мина
67'
Замена
А. Лопес
️️️️
Н. Радойя
54'
Желтая карточка
С. Мина
50'
Желтая карточка
Шарлес
45'
+1
43'
Желтая карточка
Т. Хемед
38'
Желтая карточка
Х. Наварро
Желтая карточка
А. Фернандес
34'
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Радойя
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
22
Мальо
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
77
Мина
19
Шарлес
4-4-1-1
23
Хулиан
23
Наварро
5
Трухильо
4
Фран Велес
16
Дюбарбье
7
Мендес
18
Парти
12
Верса
19
Зонго
15
Корона
10
Хемед
22
Радойя
14
Лопес
14
Лопес
22
Радойя
77
Мина
3
Нолито
3
Нолито
77
Мина
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
7
Мендес
15
дос Сантос
15
дос Сантос
7
Мендес
19
Зонго
23
Тьеви
23
Тьеви
19
Зонго
15
Корона
7
Кике
7
Кике
15
Корона
Остались в запасе
Сельта
Альмерия
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
30
Йерай Гомес
ВР
10
Тирасил Дангда
ЦФ
88
Мичел
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
10
Тирасил Дангда
ЦФ
88
Мичел
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Сельта - Альмерия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Балаидос
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