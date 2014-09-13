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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 13 сентября 2014
Сельта
13.09.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
28'
Ф. Орельяна
48'
Х. Ларривей
69'
И. Агиррече
90+2'
Х. Кастро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Х. Кастро
Желтая карточка
Нолито
90'
+1
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
83'
78'
Замена
Й. Гастаньяга
️️️️
М. Бергара
Замена
С. Гомес
️️️️
Г. Кабрал
75'
74'
Желтая карточка
М. Бергара
69'
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Лопес
67'
59'
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
59'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Р. Пардо
57'
Желтая карточка
Э. Гранеро
ГОЛ! 2:0!
Х. Ларривей
48'
31'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
М. Крон-Дели
28'
17'
Желтая карточка
С. Каналес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
3
Фонтас
22
Радойя
21
Планас
17
Кастро
22
Кабрал
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Орельяна
11
Ларривей
3
Нолито
3-5-1-1
13
Зубикараи
2
Сальдуа
26
Мартинес
3
де ла Белья
5
Бергара
6
Элустондо
23
Гранеро
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
22
Кабрал
21
Гомес
21
Гомес
22
Кабрал
14
Лопес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Лопес
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
5
Бергара
5
Гастаньяга
5
Гастаньяга
5
Бергара
14
Пардо
5
Кастро
5
Кастро
14
Пардо
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
36
Рубен Бланко
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
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