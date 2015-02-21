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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сельта
Депортиво - Сельта: обзор матча 21 февраля 2015
Депортиво
21.02.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
46'
Шарлес
82'
Х. Ларривей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сельта
90'
+1
Замена
П. Эрнандес
️️️️
М. Крон-Дели
87'
Желтая карточка
С. Гомес
82'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ларривей
77'
Замена
А. Лопес
️️️️
Ф. Орельяна
Вторая желтая
А. Лопо
73'
73'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Шарлес
Замена
Э. Кошта
️️️️
И. Кавалейру
68'
65'
Желтая карточка
Нолито
Желтая карточка
Лукас
65'
59'
Желтая карточка
Шарлес
Замена
И. Куэнка
️️️️
Х. Родригес
56'
Желтая карточка
Луизиньо
53'
46'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Ф. Орельяна
Желтая карточка
А. Лопо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Нолито
ЛВ
22
Неманья Радойя
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
31
Саму
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-4-3
31
Фабри
16
Луизиньо
22
Лопо
26
Сидней
6
Родригес
5
Боргес
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
8
Иван Кавалейру
7
Лукас
21
Риера
4-1-2-2-1
1
Альварес
3
Фонтас
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
22
Радойя
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
6
Родригес
7
Куэнка
7
Куэнка
6
Родригес
14
Орельяна
14
Лопес
14
Лопес
14
Орельяна
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
19
Шарлес
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Шарлес
Остались в запасе
Депортиво
Сельта
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
10
Тео Бонгонда
ПВ
31
Саму
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
31
Саму
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Депортиво - Сельта
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Риасор
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