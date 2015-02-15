Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 15 февраля 2015
Сельта
15.02.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
59'
Нолито (П)
71'
Ф. Орельяна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Орельяна
90'
+3
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Крон-Дели
90'
+1
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Ларривей
76'
73'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Габи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
М. Крон-Дели
71'
64'
Желтая карточка
Кани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нолито
59'
58'
Желтая карточка
М. Суарес
58'
Желтая карточка
Д. Годин
46'
Замена
Кани
️️️️
Ф. Торрес
33'
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
11'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Нолито
ЛВ
22
Неманья Радойя
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
(К)
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ОП
5
Тиагу
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
21
Гомес
3
Фонтас
22
Радойя
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
14
Орельяна
11
Ларривей
4-2-1-3
13
Мойя
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
6
Сикейра
14
Габи
5
Тиагу
8
Ньигес
9
Торрес
7
Гризманн
9
Манджукич
11
Ларривей
19
Эрнандес
19
Эрнандес
11
Ларривей
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
77
Мина
77
Мина
14
Орельяна
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
9
Торрес
8
Кани
8
Кани
9
Торрес
14
Габи
9
Хименес
9
Хименес
14
Габи
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сельта
Атлетико
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+