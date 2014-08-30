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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Сельта
Кордоба - Сельта: обзор матча 30 августа 2014
Кордоба
30.08.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
60'
Ф. Картабия
52'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Сельта
85'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Нолито
81'
Желтая карточка
А. Фернандес
Замена
Хиско
️️️️
М. Хавенаар
79'
78'
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
Желтая карточка
П. Клод Экенг Экенг
75'
Замена
П. Клод Экенг Экенг
️️️️
А. Гарай
72'
64'
Замена
А. Фернандес
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Картабия
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Нолито
50'
Желтая карточка
Н. Радойя
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Ридер
46'
40'
Желтая карточка
Г. Кабрал
22'
Желтая карточка
Х. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
10
Ридер
ЦФ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
10
Борха Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Хуан Карлос
15
Пинильос
2
Пантич
12
Лопес
17
Джуниньо
7
Росси
22
Гарай
19
Лопес Силва
10
Картабия
9
Хавенаар
10
Ридер
3-2-2-1-2
1
Альварес
3
Фонтас
21
Планас
22
Радойя
22
Кабрал
17
Кастро
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
10
Ридер
10
Гарсия
10
Гарсия
10
Ридер
22
Гарай
5
Экенг Экенг
5
Экенг Экенг
22
Гарай
9
Хавенаар
9
Хиско
9
Хиско
9
Хавенаар
14
Лопес
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Лопес
3
Нолито
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Нолито
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
Остались в запасе
Кордоба
Сельта
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Альбер Феррер
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Альбер Феррер
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Кордоба - Сельта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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