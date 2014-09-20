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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 20 сентября 2014
Атлетико
20.09.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
30'
Ж. Миранда
40'
Д. Годин
19'
П. Эрнандес
54'
Нолито (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
88'
Замена
Х. Кастро
️️️️
М. Крон-Дели
85'
Желтая карточка
С. Гомес
Замена
А. Черчи
️️️️
Р. Хименес
83'
72'
Замена
С. Гомес
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
69'
54'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Нолито
Желтая карточка
Ж. Миранда
53'
46'
Замена
Нолито
️️️️
А. Лопес
45'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ! 2:1!
Д. Годин
Пас отдал
Габи
40'
34'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ! 1:1!
Ж. Миранда
Пас отдал
Коке
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
К. Планас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
(К)
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛП
14
Алекс Лопес
ОП
22
Неманья Радойя
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
66
Туран
7
Гризманн
9
Хименес
4-2-2-1-1
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
21
Планас
14
Лопес
22
Радойя
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
14
Орельяна
11
Ларривей
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Хименес
7
Черчи
7
Черчи
9
Хименес
7
Крон-Дели
17
Кастро
17
Кастро
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
21
Гомес
21
Гомес
19
Эрнандес
14
Лопес
3
Нолито
3
Нолито
14
Лопес
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетико - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:55 (прямая)
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