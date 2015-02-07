Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 07 февраля 2015
Реал Сосьедад
07.02.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
8'
И. Агиррече
85'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
89'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Мина
85'
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Т. Бонгонда
83'
Желтая карточка
Х. Кастро
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Гонсалес
82'
Желтая карточка
Р. Пардо
80'
80'
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
Желтая карточка
Х. Сальдуа
71'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Г. Кастро
69'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
И. Агиррече
69'
65'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
С. Гомес
63'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
И. Агиррече
60'
55'
Желтая карточка
А. Лопес
53'
Желтая карточка
А. Фернандес
Желтая карточка
Э. Гранеро
51'
Желтая карточка
М. Гонсалес
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
4-4-1-1
28
Рульи
17
Бершиче
3
Гонсалес
26
Мартинес
2
Сальдуа
14
Пардо
10
Прието
5
Кастро
23
Гранеро
20
Каналес
9
Агиррече
4-3-3
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
21
Гомес
17
Кастро
14
Лопес
17
Фернандес
7
Крон-Дели
77
Мина
11
Ларривей
3
Нолито
3
Гонсалес
6
Элустондо
6
Элустондо
3
Гонсалес
9
Агиррече
17
Зурутуса
17
Зурутуса
9
Агиррече
5
Кастро
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Кастро
21
Гомес
10
Бонгонда
10
Бонгонда
21
Гомес
77
Мина
19
Эрнандес
19
Эрнандес
77
Мина
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Сельта
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+