|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|8
|0
|0
|3
|0
|Кьево
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2014
|1' -45'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:4
|Кьево (Верона)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Верона (Верона)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Кьево (Верона)
|26.03.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Рома (Рим)
|09.03.2014
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|79'
|02.03.2014
|70' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Кьево (Верона)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Катания (Катания)
|16.02.2014
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Кьево (Верона)
|08.02.2014
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Кьево (Верона)
|02.02.2014
|18' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Лацио (Рим)
|12.01.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Катания (Катания)
|06.01.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:4
|Ювентус (Турин)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|08.12.2013
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|01.12.2013
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Рома (Рим)
|59'
|24.11.2013
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|79'
|10.11.2013
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|03.11.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|29.10.2013
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Интер (Милан)
|60'
|26.10.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Лацио (Рим)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|29.09.2013
|79' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|25.09.2013
|1' -46'
|Парма (Парма)
|4:3
|Аталанта (Бергамо)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Торино (Турин)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)