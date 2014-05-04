Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Микеле Канини
Статистика
Микеле Канини - статистика
Завершил карьеру
5 июня 1985 (41), Брешиа
#2 | Защитник
187 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
8
0
0
3
0
Кьево
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 1
04.05.2014
Торино
1' - 45'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
19.04.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
29.03.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
02.03.2014
Кьево
70' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 0
23.02.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 1
16.02.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
02.02.2014
Лацио
18' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2 : 1
12.01.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3 : 0
06.01.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1 : 4
22.12.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
15.12.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 1
01.12.2013
Рома
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 0
24.11.2013
Аталанта
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 1
10.11.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
1 : 0
03.11.2013
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1 : 1
29.10.2013
Интер
1' - 90'
60'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
1 : 0
26.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
20.10.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
05.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 0
29.09.2013
Удинезе
79' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
4 : 3
25.09.2013
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0 : 2
22.09.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 0
14.09.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
01.09.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
2 : 1
25.08.2013
Аталанта
Был в запасе
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
78
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+