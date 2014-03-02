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    Микеле Канини - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Микеле
    Фамилия Канини
    Состав Без клуба
    Родной город Брешиа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 8 0 0 3 0
    Кьево 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2014 1' -45' Кьево (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    27.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    19.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    13.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    05.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Верона (Верона)
    29.03.2014 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Кьево (Верона)
    26.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    22.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Рома (Рим)
    09.03.2014 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Дженоа (Генуя)
    79'
    02.03.2014 70' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Кьево (Верона)
    23.02.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Катания (Катания)
    16.02.2014 1' -90' Ювентус (Турин) 3:1 Кьево (Верона)
    08.02.2014 1' -90' Удинезе (Удине) 3:0 Кьево (Верона)
    02.02.2014 18' -90' Кьево (Верона) 0:2 Лацио (Рим)
    12.01.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Катания (Катания)
    06.01.2014 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    22.12.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:4 Ювентус (Турин)
    15.12.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    08.12.2013 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    01.12.2013 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Рома (Рим)
    59'
    24.11.2013 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    79'
    10.11.2013 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Болонья (Болонья)
    03.11.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    29.10.2013 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Интер (Милан)
    60'
    26.10.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    20.10.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Лацио (Рим)
    05.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    29.09.2013 79' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Удинезе (Удине)
    25.09.2013 1' -46' Парма (Парма) 4:3 Аталанта (Бергамо)
    22.09.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    14.09.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    01.09.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Торино (Турин)
    25.08.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Аталанта (Бергамо)
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