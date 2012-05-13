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Габриэль Хайнце
Статистика
Габриэль Хайнце - статистика
Завершил карьеру
19 апреля 1978 (48)
#5 | Защитник
178 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Испании 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
30
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2 : 3
13.05.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 2
05.05.2012
Катания
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 0
01.05.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 2
28.04.2012
Наполи
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 2
25.04.2012
Фиорентина
1' - 79'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
4 : 0
22.04.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 1
11.04.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
24.03.2012
Рома
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1 : 0
19.03.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 1
10.03.2012
Рома
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1 : 2
04.03.2012
Лацио
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4 : 1
26.02.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 0
19.02.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1 : 0
13.02.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 1
08.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 1
08.02.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4 : 0
05.02.2012
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
4 : 2
01.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
29.01.2012
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5 : 1
21.01.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
08.01.2012
Кьево
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.12.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 3
18.12.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
12.12.2011
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
04.12.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2 : 0
25.11.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0 : 2
05.11.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2 : 3
29.10.2011
Милан
71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 1
26.10.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
1 : 0
23.10.2011
Палермо
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2 : 1
16.10.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
0 : 1
25.09.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
1 : 1
22.09.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
0 : 0
17.09.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 2
11.09.2011
Кальяри
1' - 90'
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