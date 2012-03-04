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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 04 марта 2012
Рома
04.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
16'
Ф. Борини
11'
Эрнанес (П)
62'
С. Маури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Желтая карточка
Ф. Тотти
+2
Желтая карточка
Б. Кркич
Желтая карточка
Ф. Борини
Желтая карточка
М. Диаките
Замена
М. Диаките
️️️️
Эрнанес
Вторая желтая
Л. Скалони
Замена
Э. Альфаро
️️️️
С. Маури
Замена
Б. Кркич
️️️️
Жуан
Травма
Жуан
Желтая карточка
Г. Хайнце
ГОЛ! 1:2!
С. Маури
Пас отдал
Эрнанес
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
С. Маури
Желтая карточка
Д. Бьява
Желтая карточка
Матузалем
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
16'
15'
Желтая карточка
Л. Скалони
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эрнанес
Замена
Б. Лобонц
️️️️
Э. Ламела
10'
Красная карточка
М. Стекеленбург
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
30
Фабио Симплисио
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
27
Матузалем
ОП
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
3
Анхель
4
Жуан
5
Хайнце
11
Таддеи
15
Пьянич
16
Де Росси
30
Симплисио
9
Ламела
16
Борини
10
Тотти
4-2-3-1
22
Маркетти
5
Скалони
3
Андре Диас
20
Бьява
22
Гарридо
27
Матузалем
24
Ледесма
10
Эрнанес
15
Гонсалес
6
Маури
11
Клозе
9
Ламела
18
Лобонц
18
Лобонц
9
Ламела
15
Пьянич
77
Маркиньо
77
Маркиньо
15
Пьянич
4
Жуан
9
Кркич
9
Кркич
4
Жуан
10
Эрнанес
23
Диаките
23
Диаките
10
Эрнанес
6
Маури
30
Альфаро
30
Альфаро
6
Маури
Остались в запасе
Рома
Лацио
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
Остались в запасе
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Рома - Лацио
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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