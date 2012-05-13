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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Рома
Чезена - Рома: обзор матча 13 мая 2012
Чезена
13.05.2012, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Рома
9'
С. Дель Неро
90'
М. Сантана
27'
Б. Кркич
32'
Э. Ламела
49'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Рома
ГОЛ! 2:3!
М. Сантана
Пас отдал
С. фон Берген
Замена
Т. Арригони
️️️️
С. Дель Неро
Замена
Л. Греко
️️️️
М. Пьянич
Замена
М. Филиппи
️️️️
Л. Чеккарелли
Замена
С. Перротта
️️️️
Маркиньо
ГОЛ! 1:3!
Д. Де Росси
Пас отдал
Маркиньо
Замена
М. Кассетти
️️️️
С. Кьер
ГОЛ! 1:2!
Э. Ламела
Пас отдал
А. Рози
ГОЛ! 1:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Э. Ламела
Замена
Д. Джокович
️️️️
М. Лауро
Желтая карточка
С. Дель Неро
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Дель Неро
Пас отдал
М. Сантана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЛП
6
Маурицио Лауро
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПАЗ
77
Маркиньо
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЛФ
9
Боян Кркич
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
30
Франческо Урсо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
93
Маттиа Филиппи
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-4-3
30
Равалья
18
Морас
5
фон Берген
77
Чеккарелли
4
Родригес
6
Лауро
11
Гуана
16
Пароло
11
Сантана
31
Дель Неро
8
Реннелла
3-1-3-1-2
18
Лобонц
24
Кьер
5
Хайнце
3
Анхель
20
Рози
16
Де Росси
15
Пьянич
77
Маркиньо
9
Ламела
9
Кркич
10
Тотти
77
Чеккарелли
93
Филиппи
93
Филиппи
77
Чеккарелли
6
Лауро
88
Джокович
88
Джокович
6
Лауро
31
Дель Неро
24
Арригони
24
Арригони
31
Дель Неро
24
Кьер
27
Кассетти
27
Кассетти
24
Кьер
15
Пьянич
19
Греко
19
Греко
15
Пьянич
77
Маркиньо
20
Перротта
20
Перротта
77
Маркиньо
Остались в запасе
Чезена
Рома
30
Франческо Урсо
ЦП
1
Франческо Антониоли
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Франческо Урсо
ЦП
1
Франческо Антониоли
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Чезена - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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