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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Чезена
Рома - Чезена: обзор матча 21 января 2012
Рома
21.01.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 19 тур
5 : 1
Завершен
Чезена
3'
Ф. Тотти
8'
Ф. Тотти
10'
Ф. Борини
65'
Жуан
72'
М. Пьянич
62'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Чезена
Травма
А. Рози
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Д. Колуччи
Замена
С. Кьер
️️️️
Жуан
ГОЛ! 5:1!
М. Пьянич
Замена
В. Морас
️️️️
М. Лауро
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ! 4:1!
Жуан
ГОЛ! 3:1!
Эдер
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Замена
А. Кандрева
️️️️
А. Муту
ГОЛ! 3:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Л. Греко
10'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Э. Ламела
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
11
Таддеи
4
Жуан
5
Хайнце
20
Рози
19
Греко
5
Гаго
15
Пьянич
9
Ламела
16
Борини
10
Тотти
4-4-2
1
Антониоли
16
Комотто
4
Родригес
5
фон Берген
6
Лауро
77
Чеккарелли
11
Гуана
18
Колуччи
16
Пароло
23
Эдер
12
Муту
4
Жуан
24
Кьер
24
Кьер
4
Жуан
10
Тотти
43
Вивиани
43
Вивиани
10
Тотти
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
18
Колуччи
29
Беналуан
29
Беналуан
18
Колуччи
6
Лауро
18
Морас
18
Морас
6
Лауро
12
Муту
87
Кандрева
87
Кандрева
12
Муту
Остались в запасе
Рома
Чезена
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
30
Никола Равалья
ВР
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Рома - Чезена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:55 (прямая)
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