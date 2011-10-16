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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 16 октября 2011
Лацио
16.10.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рома
51'
Эрнанес (П)
90+3'
М. Клозе
6'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
Пас отдал
Матузалем
+3
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
Матузалем
️️️️
К. Брокки
Замена
Д. Писарро
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Д. Сиссе
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
С. Маури
️️️️
А. Гонсалес
Травма
А. Гонсалес
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
С. Перротта
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эрнанес
Красная карточка
С. Кьер
Замена
С. Лулич
️️️️
Ш. Раду
Замена
М. Кассетти
️️️️
А. Рози
Травма
А. Рози
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
П. Освальдо
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
АП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
27
Матузалем
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Маркетти
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
25
Конко
24
Ледесма
15
Гонсалес
32
Брокки
10
Эрнанес
12
Сиссе
11
Клозе
4-1-3-2
1
Стекеленбург
20
Рози
5
Хайнце
24
Кьер
3
Анхель
16
Де Росси
15
Пьянич
5
Гаго
20
Перротта
10
Освальдо
9
Кркич
26
Раду
19
Лулич
19
Лулич
26
Раду
15
Гонсалес
6
Маури
6
Маури
15
Гонсалес
32
Брокки
27
Матузалем
27
Матузалем
32
Брокки
20
Перротта
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
20
Перротта
20
Рози
27
Кассетти
27
Кассетти
20
Рози
9
Кркич
7
Писарро
7
Писарро
9
Кркич
Остались в запасе
Лацио
Рома
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
23
Джанлука Курчи
ВР
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лацио - Рома
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт", "HD Спорт" 22:40 (прямая)
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