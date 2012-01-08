Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 08 января 2012
Рома
08.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
34'
Ф. Тотти (П)
77'
Ф. Тотти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Замена
Д. Капрари
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Г. Хайнце
Замена
Ф. Урибе
️️️️
С. Теро
Замена
Л. Ригони
️️️️
П. Хетемай
Замена
Л. Греко
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Ф. Симплисио
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
Ф. Тотти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Б. Кркич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
30
Фабио Симплисио
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
77
Сирил Теро
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
3
Анхель
5
Хайнце
4
Жуан
11
Таддеи
16
Де Росси
15
Пьянич
30
Симплисио
10
Тотти
9
Ламела
9
Кркич
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
12
Цесар
5
Йокич
4
Брэдли
10
Лусиано
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
30
Симплисио
5
Гаго
5
Гаго
30
Симплисио
16
Де Росси
19
Греко
19
Греко
16
Де Росси
10
Тотти
10
Капрари
10
Капрари
10
Тотти
77
Теро
90
Урибе
90
Урибе
77
Теро
56
Хетемай
30
Ригони
30
Ригони
56
Хетемай
9
Палоски
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Палоски
Остались в запасе
Рома
Кьево
18
Богдан Лобонц
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Рома - Кьево
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Кьево
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+