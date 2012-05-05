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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Катания
Рома - Катания: обзор матча 05 мая 2012
Рома
05.05.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Катания
52'
Ф. Тотти
77'
Ф. Тотти
58'
Ф. Лоди (П)
67'
Д. Марчезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Катания
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
М. Пьянич
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
П. Баррьентос
Замена
А. Кателлани
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
Ф. Лоди
Желтая карточка
Р. Таддеи
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ф. Борини
ГОЛ! 1:2!
Д. Марчезе
Пас отдал
Ф. Лоди
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Б. Кркич
️️️️
П. Освальдо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Лоди
Желтая карточка
Г. Хайнце
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ф. Гаго
+1
Желтая карточка
П. Баррьентос
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛАЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
77
Маркиньо
ЛП
5
Фернандо Гаго
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Франческо Тотти
ЛФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
30
Фабио Симплисио
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
2-2-3-3
18
Лобонц
5
Хайнце
24
Кьер
11
Таддеи
5
Гаго
77
Маркиньо
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Тотти
10
Освальдо
16
Борини
4-4-2
22
Каррисо
16
Мотта
55
Беллуски
6
Легротталье
15
Марчезе
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
15
Пьянич
30
Симплисио
30
Симплисио
15
Пьянич
16
Борини
9
Ламела
9
Ламела
16
Борини
10
Освальдо
9
Кркич
9
Кркич
10
Освальдо
28
Баррьентос
17
Сеймур
17
Сеймур
28
Баррьентос
18
Бергессио
24
Кателлани
24
Кателлани
18
Бергессио
Остались в запасе
Рома
Катания
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Рома - Катания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
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