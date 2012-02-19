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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 19 февраля 2012
Рома
19.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Парма
27'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
Д. Мусаччи
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Пьянич
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Жонатан
Замена
Х. Вальдес
️️️️
С. Морроне
Замена
Э. Ламела
️️️️
П. Освальдо
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Ф. Гаго
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
С. Феррарио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Хайме Вальдес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-4-3
1
Стекеленбург
4
Жуан
5
Хайнце
20
Рози
5
Гаго
16
Де Росси
15
Пьянич
11
Таддеи
10
Тотти
16
Борини
10
Освальдо
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
18
Гобби
6
Лукарелли
19
Феррарио
2
Жонатан
22
Мусаччи
4
Морроне
31
Марига
17
Палладино
21
Джовинко
15
Пьянич
77
Маркиньо
77
Маркиньо
15
Пьянич
10
Освальдо
9
Ламела
9
Ламела
10
Освальдо
16
Борини
9
Кркич
9
Кркич
16
Борини
4
Морроне
10
Вальдес
10
Вальдес
4
Морроне
2
Жонатан
14
Биабиани
14
Биабиани
2
Жонатан
17
Палладино
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
17
Палладино
Остались в запасе
Рома
Парма
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
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