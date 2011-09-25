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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 25 сентября 2011
Парма
25.09.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Рома
50'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
Желтая карточка
С. Джовинко
+3
Желтая карточка
Д. Де Росси
Травма
С. Джовинко
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Э. Креспо
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Б. Лобонц
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ф. Борини
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
А. Жадид
️️️️
Д. Галлоппа
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
А. Рози
Травма
А. Рози
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
(К)
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Симоне Перротта
ПП
10
Пабло Освальдо
ЛФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Парма
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
18
Гобби
29
Палетта
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
32
Модесто
4
Морроне
14
Галлоппа
14
Биабиани
10
Флоккари
21
Джовинко
4-3-3
18
Лобонц
20
Рози
5
Хайнце
24
Кьер
3
Анхель
20
Перротта
15
Пьянич
16
Де Росси
16
Борини
10
Тотти
10
Освальдо
14
Галлоппа
10
Жадид
10
Жадид
14
Галлоппа
Креспо
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
Креспо
10
Флоккари
9
Креспо
9
Креспо
10
Флоккари
24
Кьер
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
24
Кьер
15
Пьянич
30
Симплисио
30
Симплисио
15
Пьянич
16
Борини
9
Кркич
9
Кркич
16
Борини
Остались в запасе
Парма
Рома
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Парма - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"HD Спорт", "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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