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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Рома
Катания - Рома: обзор матча 08 февраля 2012
Катания
08.02.2012, среда, 23:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рома
25'
Н. Легротталье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Рома
Желтая карточка
Р. Таддеи
Желтая карточка
Ф. Лоди
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
Г. Бергессио
Желтая карточка
С. Альмирон
ГОЛ! 1:0!
Н. Легротталье
Пас отдал
Ф. Лоди
Желтая карточка
Н. Сполли
19'
Желтая карточка
Ф. Симплисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
(К)
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЛФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
28
Пабло Баррьентос
РФ
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Фабио Симплисио
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
(К)
ЛФ
5
Габриэль Хайнце
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Катания
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4-3-3
1
Косицки
19
Льяма
6
Легротталье
55
Беллуски
2
Сполли
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
18
Бергессио
10
Гомес
28
Баррьентос
4-3-1-2
1
Стекеленбург
20
Рози
4
Жуан
19
Греко
11
Таддеи
30
Симплисио
15
Пьянич
5
Гаго
9
Ламела
5
Хайнце
16
Борини
Остались в запасе
Катания
Рома
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Катания - Рома
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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