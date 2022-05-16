Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селим Ай - статистика

Завершил карьеру
31 июля 1991 (35), Анталья
#5 | Защитник
184 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
23
4
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
1 : 2
16.05.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
1' - 90'
66'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 2
05.03.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
1' - 90'
15'
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 3
06.02.2022
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
0 : 0
23.01.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
0 : 1
26.12.2021
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 1
22.12.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
1' - 90'
18'
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
1' - 90'
48'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
2 : 0
05.11.2021
Аланьяспор
1' - 90'
11'
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 1
29.10.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
1' - 90'
62'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 3
03.10.2021
Галатасарай
1' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
26.09.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
14' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
1' - 90'
31'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 2
12.09.2021
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
21.08.2021
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
3 : 0
13.08.2021
Ризеспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
3
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+