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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Ризеспор
Бешикташ - Ризеспор: обзор матча 13 августа 2021
Бешикташ
13.08.2021, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ризеспор
9'
Д. Н'Куду
52'
А. Хатчинсон
90+3'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Ризеспор
ГОЛ! 3:0!
К. Ларин
90'
+3
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
88'
Желтая карточка
Г. Ялчин
84'
82'
Замена
A. Koc
️️️️
К. Сертел
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Караман
79'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
78'
Замена
О. Озякуп
️️️️
С. Учан
69'
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Н'Куду
69'
67'
Замена
Э. Дилавер
️️️️
Л. Реми
67'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Б. Дабо
ГОЛ! 2:0!
А. Хатчинсон
Пас отдал
В. Розье
52'
Желтая карточка
Велинтон
45'
33'
Желтая карточка
Э. Сабо
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
К. Караман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4-5-1
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
19
Розье
5
Соуза
48
Учан
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
18
Геззаль
19
Караман
3-4-2
23
Аккан
5
Ай
8
Хольмен
88
Сертел
52
Сабо
6
Дабо
27
Байано
88
Джокович
14
Реми
4
Потук
19
Караман
50
Ялчин
50
Ялчин
19
Караман
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
48
Учан
15
Озякуп
15
Озякуп
48
Учан
14
Н'Куду
9
Ларин
9
Ларин
14
Н'Куду
88
Сертел
35
35
88
Сертел
6
Дабо
0
0
6
Дабо
14
Реми
66
Дилавер
66
Дилавер
14
Реми
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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