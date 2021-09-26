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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Ризеспор
Истанбул Башакшехир - Ризеспор: обзор матча 26 сентября 2021
Истанбул Башакшехир
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ризеспор
25'
С. Окака-Чука
55'
С. Окака-Чука
75'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Ризеспор
85'
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Потук
Замена
П. Зули
️️️️
Т. Чигерчи
80'
Замена
A. Çiçek
️️️️
С. Окака-Чука
80'
76'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 3:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Э. Вишча
75'
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Текдемир
72'
Замена
К. Понк
️️️️
Д. Тюрук
72'
64'
Замена
A. Umar
️️️️
Y. Pehlivan
63'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Я. Боласи
63'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ! 2:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Э. Вишча
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Истанбул Башакшехир
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бабакан
3
Дуарте
28
Тагир
6
Лима
21
Текдемир
38
Чигерчи
19
Озкан
9
Тюрук
55
Ндайшими
10
Вишча
77
Окака-Чука
3-2-1-4
23
Аккан
35
0
5
Ай
77
Генюл
8
Хольмен
6
Дабо
14
Реми
11
Боласи
4
Потук
19
Бойд
9
Тюрук
26
Понк
26
Понк
9
Тюрук
21
Текдемир
89
Шадли
89
Шадли
21
Текдемир
38
Чигерчи
44
Зули
44
Зули
38
Чигерчи
77
Окака-Чука
99
99
77
Окака-Чука
4
Потук
88
Джокович
88
Джокович
4
Потук
19
Бойд
52
Сабо
52
Сабо
19
Бойд
0
19
19
0
14
Реми
23
Хюммет
23
Хюммет
14
Реми
11
Боласи
20
Похьянпало
20
Похьянпало
11
Боласи
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Ризеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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