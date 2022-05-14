Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Ричард Офори - статистика

Этникос
24 апреля 1993 (33), Аккра
#37 | Защитник
181 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
25
0
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
4 : 1
14.05.2022
Визела
29' - 90'
36'
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
1 : 1
08.05.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Порту
4 : 2
30.04.2022
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
2 : 1
22.04.2022
Арука
1' - 90'
64'
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
1' - 57'
56'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
10.04.2022
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Эшторил
1 : 2
02.04.2022
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Визела
1 : 1
18.03.2022
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Бенфика
1 : 1
11.03.2022
Визела
69' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
3 : 1
06.03.2022
Визела
68' - 90'
88'
Португалия. Примейра, 24 тур
Визела
1 : 1
27.02.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Визела
0 : 1
13.02.2022
Жил Висенте
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 2
06.02.2022
Визела
1' - 90'
66'
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
3 : 2
30.01.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Тондела
2 : 3
22.01.2022
Визела
1' - 64'
16'
11'
Португалия. Примейра, 18 тур
Визела
0 : 2
16.01.2022
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
0 : 1
08.01.2022
Морейренcе
1' - 46'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
90' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Маритиму
2 : 0
28.12.2021
Визела
1' - 61'
35'
Португалия. Примейра, 15 тур
Визела
0 : 4
19.12.2021
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 4
13.12.2021
Визела
1' - 46'
42'
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
4 : 1
30.11.2021
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Визела
1 : 1
06.11.2021
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
1 : 1
31.10.2021
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Визела
0 : 1
24.10.2021
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 1
02.10.2021
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
0 : 0
26.09.2021
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Визела
1 : 1
19.09.2021
Пасуш де Феррейра
90' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
2 : 2
12.09.2021
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 1
28.08.2021
Боавишта
90' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
22.08.2021
Визела
1' - 72'
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 1
14.08.2021
Тондела
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
1
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+