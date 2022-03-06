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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Визела
Санта-Клара - Визела: обзор матча 06 марта 2022
Санта-Клара
06.03.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 25 тур
3 : 1
Завершен
Визела
66'
Б. Вильсон (АГ)
68'
Кризан
90'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Визела
Замена
П. Санья
️️️️
Линкольн
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Р. Кошта
Пас отдал
О. Баррето
90'
88'
Желтая карточка
Р. Офори
81'
Желтая карточка
Кики
Замена
R. Oliveira
️️️️
Кризан
74'
69'
Замена
А. Сармиенто
️️️️
Н. Морейра
ГОЛ! 2:0!
Кризан
Пас отдал
О. Баррето
68'
68'
Замена
Р. Офори
️️️️
К. Куао
68'
Замена
M. Paulo
️️️️
О. Рашид
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Вильсон
66'
Замена
О. Баррето
️️️️
Аллано
63'
Замена
Р. Кошта
️️️️
М. Мохеби
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
Оскар Баррето
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
30
Patrick
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Визела
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
2-1-2-5
99
17
Тассано
2
Рамуш
18
Нене
2
Аллано
18
Линкольн
23
Энрике
9
Мохеби
21
Рикардинью
9
Кризан
3
Боатенг
3-3-1-3
13
Силва
52
Куао
43
Вильсон
24
Кики
6
Клаудемир
23
Рашид
20
Саму
17
Морейра
3
Андерсон
7
Шеттине
10
Бондосу
18
Линкольн
95
Санья
95
Санья
18
Линкольн
2
Аллано
7
Баррето
7
Баррето
2
Аллано
9
Кризан
7
7
9
Кризан
9
Мохеби
19
Кошта
19
Кошта
9
Мохеби
52
Куао
37
Офори
37
Офори
52
Куао
23
Рашид
17
17
23
Рашид
17
Морейра
29
Сармиенто
29
Сармиенто
17
Морейра
Остались в запасе
Санта-Клара
Визела
18
Жулио Ромао
ОП
30
Patrick
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
18
Жулио Ромао
ОП
30
Patrick
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Санта-Клара - Визела
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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