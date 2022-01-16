Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Спортинг
Визела - Спортинг: обзор матча 16 января 2022
Визела
16.01.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
28'
П. Гонсалвеш
42'
Д. Браганца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Спортинг
Желтая карточка
Р. Гуццо
90'
89'
Желтая карточка
Н. Сантуш
Желтая карточка
Кассиано
89'
88'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Сарабия
88'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Браганца
81'
Замена
Табата
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
Н. Морейра
️️️️
H. Evrard
81'
Желтая карточка
Кики
73'
73'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
73'
Замена
Г. Эстевеш
️️️️
Р. Эшгайю
70'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Клаудемир
63'
Замена
Кассиано
️️️️
F. Cann
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Браганца
Пас отдал
Н. Сантуш
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
П. Сарабия
3'
Желтая карточка
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Визела
27
Charles
ВР
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-4-2
13
Силва
24
Кики
25
Айдара
37
Офори
52
Куао
6
Клаудемир
13
70
22
Мендес
10
Бондосу
7
Шеттине
3-3-1-1-2
1
Адан
2
Рейс
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
6
Палинья
21
Браганца
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
6
Клаудемир
14
Гуццо
14
Гуццо
6
Клаудемир
13
17
Морейра
17
Морейра
13
70
90
Кассиано
90
Кассиано
70
28
Гонсалвеш
10
Табата
10
Табата
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
8
Томаш
8
Томаш
7
Сарабия
47
Эшгайю
20
Эстевеш
20
Эстевеш
47
Эшгайю
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
21
Браганца
27
Нуньес
27
Нуньес
21
Браганца
Остались в запасе
Визела
Спортинг
27
Charles
ВР
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
27
Charles
ВР
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
80
Tiago Ventura
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Визела - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Новости команд
Все
Визела
Спортинг
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+