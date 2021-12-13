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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Визела
Арука - Визела: обзор матча 13 декабря 2021
Арука
13.12.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 4
Завершен
Визела
56'
А. Букия
9'
Саму
16'
A. Ba (АГ)
18'
Г. Шеттине
38'
Г. Шеттине (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Визела
Желтая карточка
Т. Араужо
90'
+2
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Силва
82'
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
70'
69'
Замена
Н. Морейра
️️️️
К. Зохи
68'
Замена
Кассиано
️️️️
Г. Шеттине
65'
Желтая карточка
Г. Шеттине
63'
Желтая карточка
К. Куао
ГОЛ! 1:4!
А. Букия
Пас отдал
А. Силва
56'
Замена
О. Даббаг
️️️️
A. Ba
46'
Замена
Куарежма
️️️️
Л. Силва
46'
Замена
Пите
️️️️
О. Альтман
46'
46'
Замена
Кики
️️️️
Р. Офори
42'
Желтая карточка
Р. Офори
38'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Г. Шеттине
33'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
H. Evrard
18'
ГОЛ! 0:3!
Г. Шеттине
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
A. Ba
Желтая карточка
А. Силва
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
Саму
Пас отдал
H. Evrard
6'
Желтая карточка
H. Evrard
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Арсениу
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
20
Саму
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Арука
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Пите
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
11
Антони
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Визела
24
Кики
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
2-4-4
30
72
13
Бассо
28
Эшгайю
21
Силва
8
Арсениу
51
Альтман
17
Силва
23
8
Куасси
30
Букия
4-3-3
27
25
Айдара
43
Вильсон
37
Офори
52
Куао
17
13
20
Саму
7
Шеттине
10
Бондосу
9
Зохи
21
Силва
6
Куарежма
6
Куарежма
21
Силва
51
Альтман
20
Пите
20
Пите
51
Альтман
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
23
98
Даббаг
98
Даббаг
23
17
Силва
20
Араужо
20
Араужо
17
Силва
37
Офори
24
Кики
24
Кики
37
Офори
13
14
Гуццо
14
Гуццо
13
9
Зохи
17
Морейра
17
Морейра
9
Зохи
7
Шеттине
90
Кассиано
90
Кассиано
7
Шеттине
Остались в запасе
Арука
Визела
37
Гастон Кампи
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
22
Алекс Мендес
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
37
Гастон Кампи
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мендес
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Арука - Визела
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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