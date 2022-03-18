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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Фамаликан
Визела - Фамаликан: обзор матча 18 марта 2022
Визела
18.03.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фамаликан
90+1'
Кассиано
25'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Фамаликан
90'
+1
Желтая карточка
Г. Ассунсао
ГОЛ! 1:1!
Кассиано
Пас отдал
К. Бондосу
90'
+1
90'
Вторая желтая
П. Бразау
84'
Желтая карточка
П. Бразау
82'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
Замена
Г. Шеттине
️️️️
М. Айдара
81'
73'
Замена
П. Бразау
️️️️
Б. Родригес
73'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Пепе
68'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Банза
Замена
А. Мендес
️️️️
О. Рашид
62'
45'
Желтая карточка
Д. Батубинсика
Замена
Н. Морейра
️️️️
А. Сармиенто
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Родригес
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
20
Саму
ЦП
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
24
Симон Банза
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Визела
27
Charles
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
34
João Ricardo
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-4-3
13
Силва
24
Кики
25
Айдара
37
Офори
29
Сармиенто
23
Рашид
20
Саму
6
Клаудемир
90
Кассиано
3
Андерсон
10
Бондосу
3-2-1-1-4
5
Пенетра
21
Батубинсика
5
Риччели
2
де ла Фуэнте
3
Марин
88
Пепе
10
Тейшейра
9
Родригес
18
Пикель
1
Жуниор
24
Банза
23
Рашид
22
Мендес
22
Мендес
23
Рашид
29
Сармиенто
17
Морейра
17
Морейра
29
Сармиенто
25
Айдара
7
Шеттине
7
Шеттине
25
Айдара
88
Пепе
12
Ассунсао
12
Ассунсао
88
Пепе
9
Родригес
20
Бразау
20
Бразау
9
Родригес
10
Тейшейра
19
Тавареш
19
Тавареш
10
Тейшейра
24
Банза
29
Кадис
29
Кадис
24
Банза
Остались в запасе
Визела
Фамаликан
27
Charles
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
34
João Ricardo
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
27
Charles
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
34
João Ricardo
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Визела - Фамаликан
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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