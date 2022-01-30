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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Витория Гимараеш
Визела - Витория Гимараеш: обзор матча 30 января 2022
Визела
30.01.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
3 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
33'
Р. Гуццо
54'
Кассиано
60'
М. Айдара
21'
Рочинья
83'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Витория Гимараеш
Замена
H. Evrard
️️️️
А. Мендес
90'
+3
Замена
Кики
️️️️
К. Куао
90'
+3
Желтая карточка
А. Мендес
90'
+2
83'
ГОЛ! 3:2!
Б. Дуарте
77'
Замена
Э. Са
️️️️
Р. Соареш
Замена
M. Paulo
️️️️
Клаудемир
75'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
75'
74'
Желтая карточка
А. Семеду
Желтая карточка
К. Куао
73'
Замена
О. Рашид
️️️️
Р. Гуццо
66'
62'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
А. Мумин
62'
Замена
️️️️
Ж. Феррейра
ГОЛ! 3:1!
М. Айдара
Пас отдал
Н. Морейра
60'
59'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
57'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Н. Жанвье
57'
Замена
А. Алмейда
️️️️
R. Lameiras
ГОЛ! 2:1!
Кассиано
54'
36'
Желтая карточка
А. Мумин
Желтая карточка
Р. Гуццо
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гуццо
33'
21'
ГОЛ! 0:1!
Рочинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЛЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
3-3-1-3
13
Силва
25
Айдара
37
Офори
52
Куао
14
Гуццо
6
Клаудемир
22
Мендес
17
Морейра
3
Андерсон
10
Бондосу
90
Кассиано
4-3-4
13
Феррейра
21
Боревкович
2
Мумин
55
Соареш
70
Силва
30
Семеду
10
17
Жанвье
29
19
Эступиньян
10
Рочинья
52
Куао
24
Кики
24
Кики
52
Куао
6
Клаудемир
17
17
6
Клаудемир
22
Мендес
13
13
22
Мендес
14
Гуццо
23
Рашид
23
Рашид
14
Гуццо
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
17
Жанвье
10
Эдвардс
10
Эдвардс
17
Жанвье
10
8
Алмейда
8
Алмейда
10
2
Мумин
19
Дуарте
19
Дуарте
2
Мумин
55
Соареш
28
Са
28
Са
55
Соареш
Остались в запасе
Визела
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
29
Андрес Сармиенто
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
27
Charles
ВР
29
Андрес Сармиенто
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Визела - Витория Гимараеш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
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