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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Визела
Портимоненси - Визела: обзор матча 26 сентября 2021
Портимоненси
26.09.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 0
Завершен
Визела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Визела
90'
+6
Желтая карточка
C.
Желтая карточка
F.
90'
+4
Желтая карточка
Р. Жуниор
90'
+4
89'
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Зохи
89'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
M. Paulo
Замена
F.
️️️️
А. Оливейра
78'
77'
Замена
Кассиано
️️️️
Г. Шеттине
Замена
А. Боа Морте
️️️️
И. Ангуло
67'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Л. Поссиньоло
66'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
64'
Желтая карточка
Педрао
59'
48'
Желтая карточка
Саму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Визела
27
Charles
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
52
Коффи Куао
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
20
Саму
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
3-1-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
33
Фернандес
11
Карлиньос
18
Муфи
44
Педрао
77
Ангуло
10
Оливейра
4-4-2
27
14
Фернандеш
24
Кики
52
Куао
43
Вильсон
6
Клаудемир
17
Морейра
20
Саму
17
9
Зохи
7
Шеттине
77
Ангуло
10
Боа Морте
10
Боа Морте
77
Ангуло
36
Поссиньоло
96
Жуниор
96
Жуниор
36
Поссиньоло
10
Оливейра
9
9
10
Оливейра
17
14
Гуццо
14
Гуццо
17
9
Зохи
82
Силва
82
Силва
9
Зохи
7
Шеттине
90
Кассиано
90
Кассиано
7
Шеттине
Остались в запасе
Портимоненси
Визела
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Портимоненси - Визела
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
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2024.06.29 23:23
1
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2024.01.31 11:00
2
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1
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2023.06.22 15:42
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
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1
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2022.09.01 20:51
3
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
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2023.06.05 20:20
1
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2023.04.27 16:24
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