Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Визела
Эшторил - Визела: обзор матча 02 апреля 2022
Эшторил
02.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 2
Завершен
Визела
35'
L. Ruiz
16'
К. Бондосу
63'
К. Бондосу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Визела
Желтая карточка
Р. Силва
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Клаудемир
90'
+3
Замена
М. Айдара
️️️️
Кассиано
Желтая карточка
Шавьер
88'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
82'
Замена
D. Bruno
️️️️
К. Сория
82'
74'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
73'
Желтая карточка
А. Мендес
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
73'
66'
Замена
А. Мендес
️️️️
О. Рашид
63'
ГОЛ! 1:2!
К. Бондосу
Замена
Л. Розье
️️️️
J. Gamboa
62'
Замена
Р. Фонте
️️️️
L. Ruiz
46'
ГОЛ! 1:1!
L. Ruiz
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Бондосу
Пас отдал
Клаудемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Визела
13
Педру Силва
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Феррарези
34
Силва
31
Жоаозиньо
30
Сория
16
11
Гомес
10
Франку
11
Мбула
11
12
Жеральдеш
2-3-1-4
13
Силва
14
Фернандеш
37
Офори
20
Саму
6
Клаудемир
23
Рашид
17
Морейра
90
Кассиано
2
Жулиао
3
Андерсон
10
Бондосу
30
Сория
22
22
30
Сория
16
32
Розье
32
Розье
16
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
11
17
Фонте
17
Фонте
11
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
90
Кассиано
25
Айдара
25
Айдара
90
Кассиано
23
Рашид
22
Мендес
22
Мендес
23
Рашид
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
Остались в запасе
Эшторил
Визела
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
84
Ivo
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Эшторил - Визела
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Визела
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+