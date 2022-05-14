Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Визела
Морейренcе - Визела: обзор матча 14 мая 2022
Морейренcе
14.05.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 34 тур
4 : 1
Завершен
Визела
8'
С. Мане
16'
А. Жорже
30'
Д. Ласерда
65'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Визела
Замена
A. Silva
️️️️
Г. Франку
79'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
74'
71'
Замена
M. Paulo
️️️️
Клаудемир
71'
Замена
А. Сармиенто
️️️️
Кассиано
70'
Желтая карточка
И. Жулиао
Замена
С. Витория
️️️️
П. Амадор
66'
ГОЛ! 4:0!
Ян
65'
63'
Желтая карточка
Андерсон
Замена
Ян
️️️️
Д. Ласерда
53'
Замена
Ибрахима
️️️️
J.
53'
Замена
Ф. Пачеко
️️️️
С. Мане
46'
36'
Желтая карточка
Р. Офори
Желтая карточка
П. Амадор
34'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ласерда
Пас отдал
Паулиньо
30'
29'
Замена
Р. Офори
️️️️
E. Maviram
29'
Замена
Н. Морейра
️️️️
Р. Гуццо
ГОЛ! 2:0!
А. Жорже
Пас отдал
П. Амадор
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Консейсау
8'
6'
Замена
М. Айдара
️️️️
Г. Шеттине
3'
Красная карточка
И. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
6
Jefferson
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Визела
84
Ivo
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
3
Андерсон
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
1
Матеус Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Визела
13
Педру Силва
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
3-3-1-4
4
Жорже
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
16
Мане
27
Консейсау
6
1
17
Франку
97
Ласерда
9
Мартинс
3-3-4
84
2
Жулиао
60
14
Фернандеш
14
Гуццо
6
Клаудемир
22
Мендес
10
Бондосу
7
Шеттине
90
Кассиано
3
Андерсон
5
Амадор
19
Витория
19
Витория
5
Амадор
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
16
Мане
6
Пачеко
6
Пачеко
16
Мане
97
Ласерда
18
Ян
18
Ян
97
Ласерда
17
Франку
33
33
17
Франку
60
37
Офори
37
Офори
60
7
Шеттине
25
Айдара
25
Айдара
7
Шеттине
6
Клаудемир
17
17
6
Клаудемир
90
Кассиано
29
Сармиенто
29
Сармиенто
90
Кассиано
14
Гуццо
17
Морейра
17
Морейра
14
Гуццо
Остались в запасе
Морейренcе
Визела
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
13
Педру Силва
ВР
70
Алехандро Альварадо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
70
Алехандро Альварадо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Морейренcе - Визела
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Визела
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+