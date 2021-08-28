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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Боавишта
Визела - Боавишта: обзор матча 28 августа 2021
Визела
28.08.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
74'
К. Куао
51'
Г. Сауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Боавишта
90'
+5
Желтая карточка
П. Муса
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бракали
Замена
Р. Офори
️️️️
К. Куао
90'
+3
88'
Замена
П. Малхейру
️️️️
Натан
88'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
С. Перес
Замена
F. Cann
️️️️
Н. Морейра
84'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Клаудемир
84'
Желтая карточка
Кики
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Куао
74'
68'
Замена
П. Муса
️️️️
К. Горре
67'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Ю. Нжийе
Замена
К. Зохи
️️️️
Г. Шеттине
61'
60'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
Желтая карточка
Саму
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сауэр
Желтая карточка
M. Paulo
37'
36'
Желтая карточка
С. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Нуну Морейра
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
23
Натан
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Визела
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
12
Marcelo
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
8
Илия Вукотич
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-4-2
27
52
Куао
24
Кики
14
Фернандеш
43
Вильсон
17
Морейра
6
Клаудемир
20
Саму
17
10
Бондосу
7
Шеттине
2-1-3-4
1
Бракали
15
Авазим
34
6
Хави Гарсия
42
Макута
24
Перес
7
Сауэр
11
Горре
25
Амаш
23
Натан
10
Нжийе
52
Куао
37
Офори
37
Офори
52
Куао
17
Морейра
70
70
17
Морейра
6
Клаудемир
14
Гуццо
14
Гуццо
6
Клаудемир
7
Шеттине
9
Зохи
9
Зохи
7
Шеттине
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
10
Нжийе
8
Вукотич
8
Вукотич
10
Нжийе
23
Натан
79
Малхейру
79
Малхейру
23
Натан
24
Перес
21
Мораиш
21
Мораиш
24
Перес
11
Горре
9
Муса
9
Муса
11
Горре
Остались в запасе
Визела
Боавишта
84
Ivo
ВР
22
Алекс Мендес
ЦП
12
Marcelo
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
22
Алекс Мендес
ЦП
12
Marcelo
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Визела - Боавишта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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